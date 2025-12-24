Старейшее каменное здание Уфы ждет реставрация

Дом, расположенный на современной улице Воровского, является памятником архитектуры. Он был возведен в 1770 году и считается самым старым каменным зданием в городе. Исследователи установили, что этот особняк был частью большой усадьбы, на территории которой также располагались амбары, склады и другие постройки. Согласно историческим свидетельствам, именно в этом доме в ноябре 1774 года мог останавливаться знаменитый русский полководец Александр Суворов.