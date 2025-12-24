Старейшее каменное здание Уфы ждет реставрация

В Уфе начнется реставрация одного из старейших городских зданий — объекта культурного наследия «Дом Демидовых». Проект восстановительных работ получил положительное заключение Государственной экспертизы Башкирии.
Согласно планам, специалисты обновят фасад, вернут ему утраченные исторические декоративные элементы, отремонтируют крышу и заменят окна и двери. Внутри здания будут заменены инженерные коммуникации, в частности системы водоснабжения и канализации, и проведены отделочные работы. За реализацию проекта отвечает компания АО «Возрождение», а проектировщиком выступило ООО «Альбит», которое ранее уже занималось реставрацией уфимского кинотеатра «Победа».
Дом, расположенный на современной улице Воровского, является памятником архитектуры. Он был возведен в 1770 году и считается самым старым каменным зданием в городе. Исследователи установили, что этот особняк был частью большой усадьбы, на территории которой также располагались амбары, склады и другие постройки. Согласно историческим свидетельствам, именно в этом доме в ноябре 1774 года мог останавливаться знаменитый русский полководец Александр Суворов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.