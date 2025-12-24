В Молдове суд приговорил женщину к 15 годам тюрьмы: Она несколько лет заставляла маленьких детей попрошайничать, а все деньги присваивала

Суд Дрокии приговорил 53-летнюю женщину к 15 годам лишения свободы за торговлю детьми.
В период с 2009 по 2016 годы в доме обвиняемой проживали двое несовершеннолетних 5 и 9 лет. Угрожая физической расправой, женщина заставляла детей выполнять различную работу, а также попрошайничать. Все заработанные ими деньги злоумышленница присваивала.
Помимо тюремного срока, суд постановил возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 000 леев, а также наложил арест на принадлежащую подсудимой недвижимость.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.
Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).
Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?
Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).