В Молдове суд приговорил женщину к 15 годам тюрьмы: Она несколько лет заставляла маленьких детей попрошайничать, а все деньги присваивала

Источник: Комсомольская правда

Суд Дрокии приговорил 53-летнюю женщину к 15 годам лишения свободы за торговлю детьми.

В период с 2009 по 2016 годы в доме обвиняемой проживали двое несовершеннолетних 5 и 9 лет. Угрожая физической расправой, женщина заставляла детей выполнять различную работу, а также попрошайничать. Все заработанные ими деньги злоумышленница присваивала.

Помимо тюремного срока, суд постановил возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 000 леев, а также наложил арест на принадлежащую подсудимой недвижимость.

