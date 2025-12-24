В Молдове суд приговорил женщину к 15 годам тюрьмы: Она несколько лет заставляла маленьких детей попрошайничать, а все деньги присваивала

В период с 2009 по 2016 годы в доме обвиняемой проживали двое несовершеннолетних 5 и 9 лет. Угрожая физической расправой, женщина заставляла детей выполнять различную работу, а также попрошайничать. Все заработанные ими деньги злоумышленница присваивала.