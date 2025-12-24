СК предъявил обвинение главе пансионата, где произошло отравление

«Задержан генеральный директор пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, и ей предъявлено обвинение (часть 3 статьи 238 УК РФ) (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ред.)», — сказала она.
Ранее из пансионата в Видном с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, шесть пенсионеров скончались в течение нескольких суток.
Всего, по словам Врадий, в пансионате находились 73 человека, стоимость их пребывания варьировалась от 1,3 тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки.
«Следователями и криминалистами регионального СК России проведены осмотры и обыски, изъята организационная документация, допрошены потерпевшие и обвиняемая. По образцам пищи назначена бактериологическая и химическая экспертизы, а также судебно-медицинские», — добавила Врадий.
Она также сообщила, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.