Зеленский пожелал кому-то смерти в рождественском поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский, записывая видеопоздравление украинцам с Рождеством, кому-то пожелал смерти. Видео он опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский пожелал кому-то смерти, поздравляя украинцев с Рождеством.

«И желание мы загадываем одно на всех. “Чтоб он умер”, — скажет каждый сам про себя», — заявил Зеленский в поздравлении. Глава киевского режима не уточнил, кому он пожелал смерти в поздравлении с одним из главных христианских праздников.

Ранее Зеленский уже вызывал критику из ‑за рождественской темы. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил его в «продаже» священных дней после переноса даты празднования Рождества на западный календарь.