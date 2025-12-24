Ричмонд
В Сковородино Амурской области вырос гигантский ледяной грот высотой с дом

В городе Скороводино Амурской области выросла ледяная гора высотой в несколько этажей. Кадры гигантской наледи публикует Amur Mash.

Источник: Life.ru

Огромная ледяной грот в Сковородино. Видео © Telegram / Amur Mash.

Льдина образовалась после прорыва труб. Вода, вырывавшаяся из-под земли, замерзала слоями, создавая впечатляющую и опасную ледяную скульптуру. Получилась не просто сосулька, а целая ледяная стена, которая нависает над тротуаром и проезжей частью. Местные жители и власти теперь должны решить, как безопасно убрать эту глыбу.

Ранее в Архангельской области на ледовой переправе через реку Мезень под лёд провалился КАМАЗ-бензовоз с 10 кубометрами бензина. Переправа на тот момент была официально открыта только для пешеходов, так как толщина льда составляла лишь 15 см, что запрещает движение машин. Водитель гружёной цистерны проигнорировал этот запрет. К счастью, мужчина смог выбраться из кабины и не пострадал.

