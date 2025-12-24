В Сковородино Амурской области вырос гигантский ледяной грот высотой с дом

Ранее в Архангельской области на ледовой переправе через реку Мезень под лёд провалился КАМАЗ-бензовоз с 10 кубометрами бензина. Переправа на тот момент была официально открыта только для пешеходов, так как толщина льда составляла лишь 15 см, что запрещает движение машин. Водитель гружёной цистерны проигнорировал этот запрет. К счастью, мужчина смог выбраться из кабины и не пострадал.