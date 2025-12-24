Мужчину тайно похоронили в чужой могиле в Нижнем Новгороде

Когда дочь всё же узнала о смерти отца, оказалось, что похороны уже прошли. Она выяснила, что пенсионера похоронили в могиле незнакомца, а на его надгробии поставили данные её отца. При этом в управлении кладбища заявили, что не обязаны проверять достоверность документов, предоставленных для захоронения. По версии дочери, квартира её отца также была переписана на другого человека.