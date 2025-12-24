Ричмонд
Мужчину тайно похоронили в чужой могиле в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошёл жуткий случай: дочь местного пенсионера обвинила его сожительницу в том, что женщина тайно похоронила мужчину в чужой могиле и переписала его квартиру. Об инциденте сообщает Ni Mash.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Ni Mash.

По словам женщины, её отец, страдавший от онкологического заболевания, перестал выходить на связь с родственниками за год до смерти. Она связывает это с появлением в его жизни сожительницы, которая якобы запрещала ему общаться с семьёй.

Когда дочь всё же узнала о смерти отца, оказалось, что похороны уже прошли. Она выяснила, что пенсионера похоронили в могиле незнакомца, а на его надгробии поставили данные её отца. При этом в управлении кладбища заявили, что не обязаны проверять достоверность документов, предоставленных для захоронения. По версии дочери, квартира её отца также была переписана на другого человека.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Башкирии, в городе Туймазы, сотрудники морга допустили ошибку, перепутав тела погибшего участника специальной военной операции и ветерана войны в Афганистане. В результате родственники военнослужащего, находившегося в зоне спецоперации, похоронили чужого человека.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.