Трамвай в Петербурге сошел с рельсов в первый день работы

«Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады», — сообщает агентство РИА Новости с ссылкой на собеседницу агентства. Известно, что пострадавших нет, на место оперативно выехали ремонтные бригады. Движение по трамвайной линии не остановлено.