Трамвай в Петербурге сошел с рельсов в первый день работы

В Петербурге выясняют причины схода трамвая на линии «Славянка».
Трамвай сошел с рельсов на новой скоростной линии «Славянка» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании «БалтНедвижСервис» (компания-концессионер проекта). Инцидент произошел в районе стрелочного перевода — сошла задняя тележка вагона.
«Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады», — сообщает агентство РИА Новости с ссылкой на собеседницу агентства. Известно, что пострадавших нет, на место оперативно выехали ремонтные бригады. Движение по трамвайной линии не остановлено.
Пассажирское движение по первому этапу линии «Славянка» было открыто в среду. Маршрут № 2 связал жилые кварталы Шушар со станцией метро «Купчино». На линии работают трехсекционные низкопольные трамваи «Невский», рассчитанные на перевозку до 247 пассажиров.