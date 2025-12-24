Ричмонд
В Аургазинском районе Башкирии при пожаре в бане нашли тело мужчины

Пожар в бане в селе Толбазы унес жизнь 60-летнего местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 декабря в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии произошел пожар в частной бане. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Прибывшие на вызов пожарные в ходе тушения обнаружили внутри тело 60-летнего мужчины. Признаков жизни он уже не подавал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить точную причину возгорания и обстоятельства, при которых погиб мужчина.

