В Аургазинском районе Башкирии при пожаре в бане нашли тело мужчины

Вечером 24 декабря в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии произошел пожар в частной бане. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Прибывшие на вызов пожарные в ходе тушения обнаружили внутри тело 60-летнего мужчины. Признаков жизни он уже не подавал.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателем МЧС. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить точную причину возгорания и обстоятельства, при которых погиб мужчина.
