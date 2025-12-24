Ричмонд
Собянин: Еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны

Еще два следовавших к Москве беспилотника уничтожено силами ПВО Минобороны. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, в районе падения обломков дрона работают специалисты аварийных служб.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере MAX.

24 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны сбили над страной 172 дрона Вооруженных сил Украины.

22 декабря силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами. С 23:30 по 7:00 по московскому времени уничтожили шесть БПЛА: три — над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.

