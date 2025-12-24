Ричмонд
Силы ПВО за день сбили 10 БПЛА, летевших на Москву

Силами ПВО Минобороны России были уничтожены ещё два беспилотных аппарата, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Это не единичная попытка атаки дронов: первые сообщения о сбитых БПЛА появились в 4:17 по московскому времени. Всего за день уже уничтожено восемь дронов, пытавшихся атаковать столицу.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

