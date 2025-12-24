Ричмонд
Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Система ПВО с начала суток сбила 10 БПЛА, летевших на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

По информации, обнародованной Собяниным, с начала текущего дня было нейтрализовано в общей сложности 10 беспилотников.

