Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.
По информации, обнародованной Собяниным, с начала текущего дня было нейтрализовано в общей сложности 10 беспилотников.
