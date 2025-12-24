Глава ГАИ Башкирии призвал водителей к осторожности из-за резкого похолодания

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики с рекомендациями для водителей в связи с прогнозируемым резким похолоданием.
Он призвал всех, кто собирается в поездку, быть максимально внимательными на дороге, а от дальних путешествий, если есть возможность, и вовсе отказаться. Владимир Севастьянов посоветовал заранее проверить исправность автомобиля, в особенности аккумулятор и световые приборы, а также заправить полный бак топлива. На случай непредвиденных ситуаций он рекомендовал положить в салон теплую одежду, обувь и зарядное устройство для мобильного телефона.
Севастьянов также отметил, что в период ухудшения погоды экипажи ДПС усиливают патрулирование дорог. Их задача не только выявлять технически неисправные транспортные средства, но и оперативно оказывать помощь участникам дорожного движения, которые могут попасть в сложную ситуацию из-за морозов.
На случай необходимости он сообщил телефоны дежурных частей, куда можно обратиться за помощью:
— ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Башкортостану: 235−84−02, 233−27−31.
— Полк ДПС ГИБДД по Уфе: 237−84−80, 237−02−02.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.