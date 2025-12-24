Ричмонд
Средства ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО сбили пять украинских БПЛА, державших курс на Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Количество пытавшихся атаковать сегодня Москву БПЛА достигло 15.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили одну из самых дальних атак дронами за время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область. Регион находится примерно в 1000 километрах от линии фронта. Все шесть воздушных целей были уничтожены ПВО, повреждений и жертв нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

