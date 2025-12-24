Средства ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили одну из самых дальних атак дронами за время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область. Регион находится примерно в 1000 километрах от линии фронта. Все шесть воздушных целей были уничтожены ПВО, повреждений и жертв нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше