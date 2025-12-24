Украина атакует Москву. Онлайн-трансляция

ВСУ атакуют Москву с помощью БПЛА, сообщил Собянин.
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
22:05 Системы ПВО уничтожили 15 БПЛА противника, сообщил Собянин. Последние пять — менее чем за час.
