Собянин: Еще пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Еще пять летевших на столицу дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены системами противовоздушной обороны. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в MAX.

Незадолго до этого на подлете к Москве сбили два украинских коптера, позже — еще один. Спустя время ПВО также сбили два украинских беспилотника.

24 декабря на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, причиной возникновения которого стало падение обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

Всего за ночь силы ПВО сбили над страной 172 дрона ВСУ, 12 из них были уничтожены над территорией Тульской области.

