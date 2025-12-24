Умер старейший работник Воронежского театра Альфред Мелуха

После окончания Тбилисской консерватории в 1960 году Мелуха вступил в труппу воронежского театра. В 1961 году театр открыл сезон постановкой оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», где он исполнил роль Трике. В министерстве отметили, что за успешным дебютом последовало множество заметных и запоминающихся партий.