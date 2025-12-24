Умер старейший работник Воронежского театра Альфред Мелуха

На 91-м году жизни скончался старейший работник Воронежского государственного театра оперы и балета Альфред Мелуха. Об этом сообщили в министерстве культуры Воронежской области в среду, 24 декабря.
После окончания Тбилисской консерватории в 1960 году Мелуха вступил в труппу воронежского театра. В 1961 году театр открыл сезон постановкой оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», где он исполнил роль Трике. В министерстве отметили, что за успешным дебютом последовало множество заметных и запоминающихся партий.
За годы работы солистом оперы и оперетты Мелуха исполнил более ста теноровых партий как в классическом, так и в современном репертуаре. Одновременно он вел педагогическую работу, руководил студией сольного пения. После завершения певческой карьеры Альфред Мелуха посвятил себя режиссерской деятельности в театре.
Министерство культуры выразило соболезнования родным, близким и коллективу Воронежского театра оперы и балета.
Прощание с Альфредом Мелухой пройдет в пятницу, 26 декабря, с 9:00 до 9:45 в фойе театра по адресу площадь Ленина, 7, первый этаж.
