В Подмосковье арестован глава пансионата, где отравилось 54 человека

В Подмосковье в городе Видное задержали директора пансионата, в котором произошло массовое отравление 54 человек. В результате инцидента шестеро пенсионеров скончались. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.
По информации пресс-службы СК, генеральному директору пансионата для пожилых людей предъявлено обвинение за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
В пансионате находились 73 человека, стоимость их проживания варьировалась от 1300 до 1500 рублей в сутки.
Сейчас в пансинате изъяты образцы пищи, которые подлежат бактериологическим и химическим экспертизам, а также судебно-медицинской экспертизе. По инициативе следственных органов и Роспотребнадзора суд принял решение приостановить работу учреждения.