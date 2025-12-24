Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье арестован глава пансионата, где отравилось 54 человека

В Подмосковье задержали директора пансионата, где произошло массовое отравление 54 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Подмосковье в городе Видное задержали директора пансионата, в котором произошло массовое отравление 54 человек. В результате инцидента шестеро пенсионеров скончались. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

По информации пресс-службы СК, генеральному директору пансионата для пожилых людей предъявлено обвинение за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

В пансионате находились 73 человека, стоимость их проживания варьировалась от 1300 до 1500 рублей в сутки.

Сейчас в пансинате изъяты образцы пищи, которые подлежат бактериологическим и химическим экспертизам, а также судебно-медицинской экспертизе. По инициативе следственных органов и Роспотребнадзора суд принял решение приостановить работу учреждения.