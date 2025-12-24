В Подмосковье арестован глава пансионата, где отравилось 54 человека

По информации пресс-службы СК, генеральному директору пансионата для пожилых людей предъявлено обвинение за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.