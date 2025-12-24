Пытался справиться с наркотической ломкой: Гражданин Молдовы задержан в Италии за попытку кражи из магазина драгоценностей и ковров

Гражданин Молдовы, 30 лет, пытался украсть драгоценности и дизайнерские ковры из магазина в Местре, округ Венеция. Полиция застала его на месте преступления и арестовала.
Инцидент произошёл ночью — злоумышленник разбил дверь магазина, чтобы вынести серебряные изделия и ковры. Но карабинеры прибыли вовремя и задержали его на месте преступления, предотвратив кражу.
Мужчина ранее имел судимости за имущественные преступления. По словам адвоката задержанного, в последнее время подзащитный пытался справиться с проблемой наркотической зависимости, и, по его словам, попытка кражи произошла во время кризиса отказа от веществ.
Суд постановил для него обязательство проживания в родном муниципалитете Мотта ди Ливенца и регулярную явку в полицию.
