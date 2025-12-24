Количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве возросло до 15

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России 24 декабря ночью сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над более чем 10 регионами страны. Наибольшее количество, а именно 110 БПЛА, было уничтожено в Брянской области. Кроме того, 20 беспилотников были перехвачены в Белгородской области, 14 — в Калужской, 12 — в Тульской, 6 — в Орловской, 4 — в Московском регионе (из которых два направлялись к Москве), 3 — в Липецкой области, и по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.