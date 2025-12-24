Ричмонд
Количество сбитых беспилотников на подлёте к Москве возросло до 15

Количество сбитых беспилотников, направлявшихся к Москве, возросло до 15.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё пять беспилотников, которые направлялись на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Таким образом, 24 декабря общее количество сбитых дронов достигло 15.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России 24 декабря ночью сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над более чем 10 регионами страны. Наибольшее количество, а именно 110 БПЛА, было уничтожено в Брянской области. Кроме того, 20 беспилотников были перехвачены в Белгородской области, 14 — в Калужской, 12 — в Тульской, 6 — в Орловской, 4 — в Московском регионе (из которых два направлялись к Москве), 3 — в Липецкой области, и по одному — в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

