Силы ПВО сбили 132 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российскими регионами. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
— В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что 46 дронов уничтожили над территорией Белгородской области, 42 — над Брянской областью и 15 — над Калужской. Также были сбиты 12 БПЛА над Московским регионом, семь — над Курской областью и четыре над территорией Липецкой области. Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Рязанской и Орловской областями, по одному над Тульской областью и в Крыму, передает Telegram-канал ведомства.
24 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны сбили над страной 172 дрона Вооруженных сил Украины.
Также 22 декабря силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами. С 23:30 по 7:00 по московскому времени уничтожили шесть БПЛА: три — над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.