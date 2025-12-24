Силы ПВО сбили 132 украинских БПЛА над регионами РФ

В Минобороны уточнили, что 46 дронов уничтожили над территорией Белгородской области, 42 — над Брянской областью и 15 — над Калужской. Также были сбиты 12 БПЛА над Московским регионом, семь — над Курской областью и четыре над территорией Липецкой области. Кроме того, по два беспилотника ликвидировали над Рязанской и Орловской областями, по одному над Тульской областью и в Крыму, передает Telegram-канал ведомства.