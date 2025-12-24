Ричмонд
Из пятиэтажки в Шадринске спасли 10 человек, есть пострадавшая. Фото

В городе Шадринск Курганской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Пожарные спасли десять человек, есть пострадавшая. О происшествии сообщает МЧС.

В Шадринске из-за сигареты едва не погибли десятки людей.

«В Шадринске произошло возгорание в пятиэтажке по улице Свердлова. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе пятерых жильцов с помощью маски спасаемого. В результате происшествия пострадала пожилая женщина — она госпитализирована с отравлением продуктами горения», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

В борьбе с огнем были задействованы 20 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Предварительной причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Ранее в Курганской области уже происходили похожие ЧП: в Кургане в Заозерном спасатели вывели из горящей девятиэтажки двух человек, еще восемь жильцов эвакуировали, предварительной причиной возгорания назвали проблемы с электрооборудованием. Также в регионе фиксировались пожары в Куртамыше и на улицах Чернореченская и Радионова в Кургане, где спасателям также приходилось выводить людей из задымленных квартир.