Из пятиэтажки в Шадринске спасли 10 человек, есть пострадавшая. Фото

Ранее в Курганской области уже происходили похожие ЧП: в Кургане в Заозерном спасатели вывели из горящей девятиэтажки двух человек, еще восемь жильцов эвакуировали, предварительной причиной возгорания назвали проблемы с электрооборудованием. Также в регионе фиксировались пожары в Куртамыше и на улицах Чернореченская и Радионова в Кургане, где спасателям также приходилось выводить людей из задымленных квартир.