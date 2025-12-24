Ричмонд
В Париже грабитель отобрал у курьера сапфир стоимостью 150 тысяч евро

Преступник забрал пять пакетов с драгоценностями и скрылся на мотороллере.

Источник: Аргументы и факты

В Париже ограбили курьера, который вез золото и драгоценный камень в ювелирную мастерскую, пишет издание Le Parisien.

Сообщается, что на курьера напали с пистолетом, когда он вышел из автомобиля. Грабитель оглушил его рукояткой пистолета, забрал пять пакетов с драгоценностями и скрылся на мотороллере.

По информации издания Le Figaro, в пакетах находилось золото на сумму около 10 тыс. евро (925 тысяч рублей) и крупный сапфир стоимостью порядка 150 тыс. евро (13,8 млн руб).

Ранее сообщалось, что неизвестные проникли в дом депутата Нацсобрания (нижней палаты парламента) Франции Жеро Верни и вынесли часы, деньги и сейф.