Умер актёр Пэт Финн из известного сериала «Друзья»

Американский актер Пэт Финн, который снимался в известных сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», скончался в 60 лет. Об этом сообщает газета New York Post.
По информации газеты, Финн скончался 22 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
В сериале «Друзья» актер появился в двух эпизодах, сыграв доктора Роджера, парня Моники. Кроме того, Финн принимал участие в фильмах «Простые сложности», «Дела с идиотами», «Где моя тачка, чувак?» и других проектах.
Ранее сообщалось, что в США на 46-м году жизни скончался актёр Джеймс Финли Рэнсон III, известный благодаря ролям Зигги Соботки в сериале «Прослушка» (2002−2008) и Эдди Каспбрака в фильме «Оно-2».