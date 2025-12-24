Ричмонд
Умер актёр Пэт Финн из известного сериала «Друзья»

Американский актер Пэт Финн, известный по ролям в популярных сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», скончался в возрасте 60 лет.

Источник: Аргументы и факты

Американский актер Пэт Финн, который снимался в известных сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», скончался в 60 лет. Об этом сообщает газета New York Post.

По информации газеты, Финн скончался 22 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В сериале «Друзья» актер появился в двух эпизодах, сыграв доктора Роджера, парня Моники. Кроме того, Финн принимал участие в фильмах «Простые сложности», «Дела с идиотами», «Где моя тачка, чувак?» и других проектах.

Ранее сообщалось, что в США на 46-м году жизни скончался актёр Джеймс Финли Рэнсон III, известный благодаря ролям Зигги Соботки в сериале «Прослушка» (2002−2008) и Эдди Каспбрака в фильме «Оно-2».