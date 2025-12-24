Ричмонд
Появились подробности аварии, парализовавшей Тюменский тракт. Фото

На 47-м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» столкнулись сразу три тягача и автобус с пассажирами. Из-за инцидента часть Тюменского тракта пришлось полностью перекрыть. О подробностях аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

В результате аварии пострадали два водителя.

«Водитель грузового автомобиля “КАМАЗ”, перевозившего партию соковой продукции, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени, совершил наезд на стоящий впереди грузовик MERCEDES-BENZ ACTROS, после чего “КАМАЗ” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем SOLLERS ATLANT, который от удара съехал в придорожный кювет», — заявили гаишники. В это же время на встречной полосе автобус YUTONG, пытаясь избежать аварии, задевает немецкий тягач, который вылетел на встречку.

В результате массовой аварии пострадали водители «КАМАЗа» и SOLLERS ATLANT. Также из-за ДТП весь сок, который перевозили в отечественной фуре, оказался на дороге. В автобусе YUTONG находились 24 человека, никто из них не пострадал. В момент аварии водители всех пострадавших машин были трезвы.