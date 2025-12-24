Появились подробности аварии, парализовавшей Тюменский тракт. Фото

«Водитель грузового автомобиля “КАМАЗ”, перевозившего партию соковой продукции, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени, совершил наезд на стоящий впереди грузовик MERCEDES-BENZ ACTROS, после чего “КАМАЗ” выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем SOLLERS ATLANT, который от удара съехал в придорожный кювет», — заявили гаишники. В это же время на встречной полосе автобус YUTONG, пытаясь избежать аварии, задевает немецкий тягач, который вылетел на встречку.