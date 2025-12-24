Во Франции задержали посла Польши

Уточняется, что вместе с дипломатом задержали Макса К. — некого парламентария — и банкира Павла П. «[Они] были задержаны сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum», — говорится в сообщении. По данным издания, расследование касается получения дипломов MBA в частном университете Collegium Humanum.
Это учебное заведение попало в скандал в 2023—2024 годах. Тогда университет заподозрили в том, что дипломы MBA там выдаются без академической нагрузки и проверки знаний. В дальнейшем люди с этими дипломами получали высокие должности. При этом, по данным следствия, у заведения не было полномочий на выдачу таких документов через свои зарубежные партнерские университеты.
Ранее газета L'Echo сообщила о задержании бывшего генсека Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино.