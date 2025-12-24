Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции задержали посла Польши

Во Франции был задержан посол Польши. Его подозревают в коррупции с дипломами MBA, сообщает издание Goniec. Задержание производили сотрудники центрального антикоррупционного бюро Польши.

Источник: AP 2024

Уточняется, что вместе с дипломатом задержали Макса К. — некого парламентария — и банкира Павла П. «[Они] были задержаны сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро в связи с делом Collegium Humanum», — говорится в сообщении. По данным издания, расследование касается получения дипломов MBA в частном университете Collegium Humanum.

Это учебное заведение попало в скандал в 2023—2024 годах. Тогда университет заподозрили в том, что дипломы MBA там выдаются без академической нагрузки и проверки знаний. В дальнейшем люди с этими дипломами получали высокие должности. При этом, по данным следствия, у заведения не было полномочий на выдачу таких документов через свои зарубежные партнерские университеты.

Ранее газета L'Echo сообщила о задержании бывшего генсека Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше