Во Франции задержали посла Польши

Это учебное заведение попало в скандал в 2023—2024 годах. Тогда университет заподозрили в том, что дипломы MBA там выдаются без академической нагрузки и проверки знаний. В дальнейшем люди с этими дипломами получали высокие должности. При этом, по данным следствия, у заведения не было полномочий на выдачу таких документов через свои зарубежные партнерские университеты.