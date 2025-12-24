Неожиданно умер сыгравший в «Друзьях» актер Пэт Финн

Американский актер Пэт Финн кончался в возрасте 60 лет.
Американский актер Пэт Финн, известный ролями в сериалах «Друзья», «Сайнфелд» и «Бывает и хуже», умер на 61-м году жизни. Об этом 24 декабря сообщает газета New York Post со ссылкой на представителя семьи артиста. По данным издания, актер скончался в понедельник в США после продолжительной болезни.
«С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна», — говорится в заявлении представителя семьи, которое цитирует New York Post.
Газета пишет, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Финн в течение некоторого времени проходил лечение, однако болезнь прогрессировала. Семья актера не раскрыла подробностей диагноза и не сообщила, в каком именно медицинском учреждении он находился в последние дни жизни. О дате и месте прощания с артистом пока не объявлено.
New York Post отмечает, что Пэт Финн был знаком широкой аудитории по своим эпизодическим, но заметным ролям в популярных ситкомах 1990−2000-х годов. В сериале «Друзья» он появился в двух сериях, где сыграл доктора Роджера — парня Моники. В проекте «Сайнфелд» актер также исполнил второстепенную комедийную роль. В ситкоме «Бывает и хуже» Финн регулярно появлялся в образе персонажа второго плана.