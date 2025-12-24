Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

В Минобороны отчитались, что в период с 13:00 до 20:00 24 декабря силы ПВО сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.

24 декабря на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, причиной возникновения которого стало падение обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

До этого обломки вражеского беспилотника также повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше