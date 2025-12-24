Собянин: Отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в своем канале в МАХ.
В Минобороны отчитались, что в период с 13:00 до 20:00 24 декабря силы ПВО сбили 132 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.
24 декабря на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, причиной возникновения которого стало падение обломков украинского беспилотного летательного аппарата.
До этого обломки вражеского беспилотника также повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.