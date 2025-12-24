Ричмонд
Грумерша отрезала хвост собаке блогерши Ляльки в салоне «Грум Грумыч»

Московский груминг-салон стал центром скандала после инцидента с собакой блогерши Ляльки. Хозяйка оставила своего питомца Джека (порода бишон-фризе) на стрижку в салоне «Грум Грумыч» на Волгоградском проспекте.

Источник: Life.ru

Процедура, которая должна была занять стандартное время, растянулась на пять часов. Когда обеспокоенная девушка позвонила, ей ответили, что пёс находится в «игривом состоянии». Вернувшись, хозяйка обнаружила, что хвост собаки перевязан бинтом. Как выяснилось, во время груминга Джека глубоко порезали.

Блогерша немедленно отвезла питомца к ветеринару, где ей сообщили, что хвост необходимо ампутировать. После операции Джек восстановился, но его хозяйка требует компенсации. По её словам, руководство салона отказалось решать вопрос мирно.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Тольятти Самарской области волонтёры спасли 132 собаки из квартиры, где было невозможно жить. Животных держали в тесноте — в металлических клетках и кухонных шкафах — без пищи, воды и ветеринарного ухода, в антисанитарных условиях. Все спасённые собаки, многие из которых находились в критическом состоянии, были переданы в приют «HELP TLT».

