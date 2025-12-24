Грумерша отрезала хвост собаке блогерши Ляльки в салоне «Грум Грумыч»

Ранее Life.ru рассказывал, что в Тольятти Самарской области волонтёры спасли 132 собаки из квартиры, где было невозможно жить. Животных держали в тесноте — в металлических клетках и кухонных шкафах — без пищи, воды и ветеринарного ухода, в антисанитарных условиях. Все спасённые собаки, многие из которых находились в критическом состоянии, были переданы в приют «HELP TLT».