Грумерша отрезала хвост собаке блогерши Ляльки в салоне «Грум Грумыч»

Процедура, которая должна была занять стандартное время, растянулась на пять часов. Когда обеспокоенная девушка позвонила, ей ответили, что пёс находится в «игривом состоянии». Вернувшись, хозяйка обнаружила, что хвост собаки перевязан бинтом. Как выяснилось, во время груминга Джека глубоко порезали.
Блогерша немедленно отвезла питомца к ветеринару, где ей сообщили, что хвост необходимо ампутировать. После операции Джек восстановился, но его хозяйка требует компенсации. По её словам, руководство салона отказалось решать вопрос мирно.
