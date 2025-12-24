Момент столкновения грузовика с пассажирским «рукавом» в Пулково попал на видео

Момент аварии. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.
На записи видно, как автомобиль службы питания воздушной гавани заезжает под переход и цепляет конструкцию крышей кузова, вызывая её обрушение. Похоже, что водитель не учёл ограничение по высоте транспортного средства.
Напомним, авария произошла сегодня. ДТП произошло у 16-го выхода воздушной гавани, а «рукав» получил значительные повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.