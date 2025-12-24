Ричмонд
Момент столкновения грузовика с пассажирским «рукавом» в Пулково попал на видео

Появилось новое видео аварии с грузовиком в петербургском аэропорту Пулково. Кадры публикует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Источник: Life.ru

Момент аварии. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура.

На записи видно, как автомобиль службы питания воздушной гавани заезжает под переход и цепляет конструкцию крышей кузова, вызывая её обрушение. Похоже, что водитель не учёл ограничение по высоте транспортного средства.

Напомним, авария произошла сегодня. ДТП произошло у 16-го выхода воздушной гавани, а «рукав» получил значительные повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.