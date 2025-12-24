Ричмонд
В Харькове прогремел взрыв и начался пожар

На части территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом информирует издание «Общественное».

Как сообщают журналисты, взрыв произошел в то время, когда в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

На данный момент детали произошедшего не приводятся, однако известно о возникшем пожаре в Шевченковском районе города. Информация проверяется.

Помимо этого, в некоторых районах Полтавской и Черниговской областей также действует воздушная тревога.

Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях энергосистемы города в результате взрывов на местной ТЭЦ.