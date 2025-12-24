Турист из Марокко бросил сына на Канарских островах и пытался улететь один

Турист из Марокко оставил своего несовершеннолетнего сына на Канарских островах и попытался вылететь домой без него. Об этом сообщает La Voz de Lanzarote.
По данным издания, инцидент произошел 19 декабря. В отделение Красного Креста в городе Тельде обратился мальчик без документов. Он сообщил, что прибыл на Канары вместе с отцом, но тот собирался вернуться в Марокко, оставив его одного в чужой стране.
Сотрудники Красного Креста обратились в полицию. Правоохранители установили, что отец и сын прилетели рейсом из Марокко 15 декабря. После встречи со своим знакомым мужчина ушел, оставив сына одного.
Отец был задержан в аэропорту при попытке вылететь рейсом в Марракеш. Мужчину поместили под стражу, материалы дела переданы в суд. Несовершеннолетнего передали в детский приемный центр муниципалитета Сан-Бартоломе-де-Тирахана.
