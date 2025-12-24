Турист из Марокко бросил сына на Канарских островах и пытался улететь один

По данным издания, инцидент произошел 19 декабря. В отделение Красного Креста в городе Тельде обратился мальчик без документов. Он сообщил, что прибыл на Канары вместе с отцом, но тот собирался вернуться в Марокко, оставив его одного в чужой стране.