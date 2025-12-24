Украину ждет самая тяжелая зима: главное об СВО на 24 декабря

Эта зима станет самой тяжелой для Украины с самого начала конфликта с Россией. Об этом пишут иностранные СМИ. Однако на фронте ВСУ уже испытывают проблемы. Так, на купянском направлении украинские боевики жалуются на отсутствие воды. Тем временем ВС РФ получили контроль над селом Заречное в Запорожье, и нанесли удары по предприятиям ВПК Украины. Главное о спецоперации на Украине 24 декабря — в материале URA.RU.