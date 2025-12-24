Украину ждет самая тяжелая зима: главное об СВО на 24 декабря

ВС РФ получили контроль над селом Заречное в Запорожской области.
Эта зима станет самой тяжелой для Украины с самого начала конфликта с Россией. Об этом пишут иностранные СМИ. Однако на фронте ВСУ уже испытывают проблемы. Так, на купянском направлении украинские боевики жалуются на отсутствие воды. Тем временем ВС РФ получили контроль над селом Заречное в Запорожье, и нанесли удары по предприятиям ВПК Украины. Главное о спецоперации на Украине 24 декабря — в материале URA.RU.
Самая тяжелая зима с начала конфликта.
Нынешняя зима способна оказаться наиболее тяжелой для Украины за весь период конфликта с Россией. Об этом заявил гендиректор крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко.
«Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом. Эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта», — заявил Тимченко. Его слова приводит The Wall Street Journal.
У солдат ВСУ нет воды.
Солдаты ВСУ находятся без воды на купянском направлении.
Украинские военнослужащие жалуются командованию на обезвоживание и заявляют, что это мешает им полноценно выполнять поставленные задачи на купянском направлении. Это следует из радиоперехвата между украинскими военными 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ «Хартия»).
«На записи военнослужащий, находящийся у населенного пункта Нечволодовка, жалуется командиру на то, что в течение трех дней на позиции нет воды, а солдаты теряют силы и не могут воевать», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит сообщение.
Зеленский хочет мобилизацию на Украине после окончания конфликта.
Власти Украины не намерены отменять режим мобилизации даже в случае возможного достижения договоренностей о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а можно проводить частично и частично демобилизовывать людей», — заявил Зеленский. Его слова приводит «Укринформ».
План Зеленского нужен для выкачивания ресурсов на Запад.
Украинские ресурсы будут перераспределены в сторону Запада.
Экономические аспекты мирного плана Владимира Зеленского, по сути, предполагают перераспределение украинских ресурсов в пользу западных стран. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
«О развитии не идет речь, потому что не для будущих поколений жителей Украины все будет реализовано, а для того, чтобы выкачивать из Украины ресурсы», — заявил Дудчак. Его слова приводит ТАСС.
Освобождено село Заречное в Запорожье.
Российские войска освободили село Заречное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, армия РФ расширяет плацдарм на западном берегу реки Гайчур с помощью сил группировки войск «Восток». В том числе из-за этого и получен контроль над населенным пунктом. Пресс-служба оборонного ведомства опубликовала видеоролик в telegram-канале.
Поражены предприятия ВПК Украины.
Армия РФ поразила предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в telegram-канале.
ВС РФ заняли новые позиции у Васюковки в ДНР.
Российские военнослужащие продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах в районе Васюковки, а также нанесли удары по фланговым позициям ВСУ вблизи Орехово-Васильевки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Российские войска в ходе продвижения заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Васюковки ДНР. Кроме того, северо-восточнее и юго-западнее Орехово-Васильевки наши бойцы нанесли фланговые удары по украинской группировке, находящейся в населенном пункте», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Медведев раскрыл число добровольцев ушедших на СВО в 2025 году.
41700 военнослужащий подписали контракт с Минобороны РФ за 2025 год.
С начала текущего года к добровольческим формированиям, которые направляются в зону СВО, присоединились свыше 36 тысяч граждан России. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ.
Тем временем контракт с Минобороны РФ за 2025 год заключили порядка 417000 человек. Он добавил, что это достойные результаты, которые стали возможны благодаря патриотизму граждан России.