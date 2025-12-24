На Ямале больше суток искали пропавшего на снегоходе тундровика

«По системе 112 24 декабря поступило телефонное сообщение от гр. “А” о том, что 23 декабря примерно в 15:00 из д. Яптик‑Сале в с. Мыс Каменный на снегоходе “Ямаха профессионал” выехал ее отец — “Н” и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в малицу с сорочкой зеленого цвета», — сообщили представители службы в официальной группе ВКонтакте.