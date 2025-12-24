Ричмонд
На Ямале больше суток искали пропавшего на снегоходе тундровика

В Ямальском районе ЯНАО во время поездки на снегоходе по маршруту из деревни Яптик-Сале в село Мыс Каменный пропал местный житель, его поиски продолжались больше суток. Об этом сообщила ЕДДС Ямальского района.

Мужчина ехал из деревни Яптик-Сале в село Мыс Каменный.

«По системе 112 24 декабря поступило телефонное сообщение от гр. “А” о том, что 23 декабря примерно в 15:00 из д. Яптик‑Сале в с. Мыс Каменный на снегоходе “Ямаха профессионал” выехал ее отец — “Н” и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в малицу с сорочкой зеленого цвета», — сообщили представители службы в официальной группе ВКонтакте.

После получения сообщения о пропаже информация была передана в экстренные службы Ямальского района. На поиски из села Мыс Каменный выехали местные жители. Вечером пропавший был найден в 60 км от села, медицинская помощь ему не потребовалась.