В Ростовской области гражданина Украины задержали по подозрению в шпионаже

— Житель Мелитополя Запорожской области поддерживал контакт с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности в Интернете собирал сведения о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.