В Ростовской области гражданина Украины задержали по подозрению в шпионаже

Взяли под стражу по делу о шпионаже: донские силовики задержали жителя Мелитополя.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, собиравшего данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил России.

— Житель Мелитополя Запорожской области поддерживал контакт с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности в Интернете собирал сведения о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Все полученные сведения мужчина передавал в мессенджере сотруднику украинской спецслужбы. В ходе задержания изъяли технику и средства связи, которые могли быть использованы для передачи информации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей.

