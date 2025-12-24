В Ростовской области гражданина Украины задержали по подозрению в шпионаже

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали гражданина Украины, собиравшего данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил России.
— Житель Мелитополя Запорожской области поддерживал контакт с офицером СБУ, под видом блогерской деятельности в Интернете собирал сведения о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава ВС России, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Все полученные сведения мужчина передавал в мессенджере сотруднику украинской спецслужбы. В ходе задержания изъяли технику и средства связи, которые могли быть использованы для передачи информации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей.
