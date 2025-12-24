Арестован директор злосчастного пансионата, в котором отравили людей

Ранее из ‑за массового отравления 54 постояльцев Видновский суд Московской области приостановил деятельность пансионата «Патронаж» на 90 суток, признав компанию-владельца виновной по статье 6.6 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В результате отравления пострадал 21 человек, один из них скончался.