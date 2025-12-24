Арестован директор злосчастного пансионата, в котором отравили людей

Суд заключил под стражу директора пансионата, в котором массоов отравились люди.
Генерального директора подмосковного пансионата, в котором ранее произошло массовое отравление постояльцев, заключили под стражу. Меру пресечения 24 декабря избрал суд по ходатайству следователя Главного следственного управления СК России по Московской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета РФ.
«По ходатайству следователя ГСУ СК России по Московской области генеральному директору пансионата, где произошло массовое отравление постояльцев, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написал СК РФ в своем telegram-канале. Ведомство указало, что решение принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента в учреждении.
Ранее из ‑за массового отравления 54 постояльцев Видновский суд Московской области приостановил деятельность пансионата «Патронаж» на 90 суток, признав компанию-владельца виновной по статье 6.6 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В результате отравления пострадал 21 человек, один из них скончался.