Силы ПВО сбили 132 украинских БПЛА над 10 регионами России

«В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении.
Больше всего дронов, 46 штук, уничтожили над Белгородской областью, ещё 42 — над Брянской. 15 беспилотников ликвидировали над Калужской областью. Над территорией Московского региона сбили 12 БПЛА.
Кроме этого 7 дронов уничтожили над курской областью, 4 — над Липецкой. По 2 беспилотника сбили рад Рязанской и Орловской областями, ещё по одному — над Орловской и Тульской.
Напомним, что пять летевших на Москву БПЛА сбили уже вечером ближе к 20:00. Перед этим Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили одну из самых дальних атак дронами за всё время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область.
