Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 132 украинских БПЛА над 10 регионами России

За половину дня, в течение семи часов, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 132 украинских беспилотника над 10 регионами. Массированную атаку отражали с 13:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении.

Больше всего дронов, 46 штук, уничтожили над Белгородской областью, ещё 42 — над Брянской. 15 беспилотников ликвидировали над Калужской областью. Над территорией Московского региона сбили 12 БПЛА.

Кроме этого 7 дронов уничтожили над курской областью, 4 — над Липецкой. По 2 беспилотника сбили рад Рязанской и Орловской областями, ещё по одному — над Орловской и Тульской.

Напомним, что пять летевших на Москву БПЛА сбили уже вечером ближе к 20:00. Перед этим Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили одну из самых дальних атак дронами за всё время конфликта, направив беспилотники в Оренбургскую область.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше