В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль на трассе в Беловском районе, пострадал мужчина. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины», — написал он.

Пострадавший был госпитализирован, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал мужчине скорейшего выздоровления, пообещав, что медики сделают для этого всё возможное. Также губернатор напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленный объект в Оренбургской области. Атаку удалось отразить, но один из сбитых дронов упал в населённом пункте, а инфраструктура предприятия получила незначительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Евгений Солнцев, сообщивший о ЧП, призвал жителей не фотографировать последствия атак и не публиковать такие материалы в Сети.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

