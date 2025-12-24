В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленный объект в Оренбургской области. Атаку удалось отразить, но один из сбитых дронов упал в населённом пункте, а инфраструктура предприятия получила незначительные повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Евгений Солнцев, сообщивший о ЧП, призвал жителей не фотографировать последствия атак и не публиковать такие материалы в Сети.