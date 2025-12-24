Ричмонд
В столице Бангладеш взорвали пьющего чай посетителя кафе и убили политика

В столице Бангладеш в придорожном кафе после взрыва погиб посетитель, а позже неизвестные напали на местного политика с ножом.

Источник: Аргументы и факты

В столице Бангладеш во время чаепития в придорожном кафе был взорван посетитель, а затем неизвестные совершили нападение с ножом на местного политика. Об этом сообщает газета Daily Star со ссылкой на данные полиции.

По информации источников, мужчина по имени Сайфул пил чай, когда в него попала самодельная бомба, сброшенная с эстакады. В результате взрыва он скончался на месте происшествия. В данный момент неясно, было ли это нападение преднамеренным или случайным.

В тот же день неизвестные зарезали местного лидера Националистической партии Бангладеш, который недавно вернулся домой после 17 лет в изгнании.

Отмечается, что в стране сейчас проходят массовые протесты, которые начались после гибели политика Шарифа Османа Хади в результате покушения.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Бангладеш и председатель Национальной партии (BNP) Халеда Зия была в тяжёлой состоянии в одной из больниц Дакки. Представители её партии рассказали, что 80-летняя политик проходит интенсивное лечение в отделении коронарной терапии из-за осложнений, связанных с печенью, почками и сердцем.