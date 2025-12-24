В Удмуртии задержали банду из 15 стоматологов, удалявших пациентам здоровые зубы

Ранее анестезиолог из Казахстана попал под суд из-за девочки, у которой остановилось сердце на приеме у стоматолога. Родители привели четырехлетнюю дочь в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз. Для такого случая понадобился общий наркоз. В ходе процедуры состояние ребенка резко ухудшилось, спасти ее не удалось. Отец погибшей утверждает, что анестезиолог и стоматолог сами решили лечить такое количество зубов за одну процедуру. Кроме того, при обращении речь шла только о 9−11 зубах.