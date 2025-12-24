В Удмуртии задержали банду из 15 стоматологов, удалявших пациентам здоровые зубы

В Удмуртии задержали двух организаторов и 15 работников сети стоматологических клиник, обвиняемых в мошенничестве. Об этом в среду, 24 декабря, сообщили в МВД республики.
По информации ведомства, два брата открыли клиники в разных регионах России. Они обещали клиентам бесплатные снимки и консультации. После обследования злоумышленники предлагали дорогостоящее лечение и навязывали дополнительные услуги. В некоторых случаях они удаляли даже здоровые зубы.
Кроме того, пациентам настойчиво рекомендовали оформлять кредиты для оплаты услуг. В результате мошеннической схемы пострадали не менее 14 жителей Удмуртии и несколько десятков россиян из других регионов.
— В результате проведенных обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещениях сомнительных медучреждений сотрудники полиции изъяли свыше 12 миллионов рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Расследование продолжается, — передает Telegram-канал МВД.
Ранее анестезиолог из Казахстана попал под суд из-за девочки, у которой остановилось сердце на приеме у стоматолога. Родители привели четырехлетнюю дочь в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз. Для такого случая понадобился общий наркоз. В ходе процедуры состояние ребенка резко ухудшилось, спасти ее не удалось. Отец погибшей утверждает, что анестезиолог и стоматолог сами решили лечить такое количество зубов за одну процедуру. Кроме того, при обращении речь шла только о 9−11 зубах.