Суд изъял в доход государства имущество экс-замглавы Ростовской области

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году Окунев возглавлял АО «Ростовавтодор», а Шаповалова занимала должность главного бухгалтера этой организации. Тогда они приняли решение о создании коммерческих структур — ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Одновременно на неподтвержденные доходы были приобретены более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Формальными владельцами фирм и транспортных средств стали родственники Окунева и Шаповаловой, которые, как установил суд, не имели достаточных легальных доходов для такой покупки.