Суд изъял в доход государства имущество экс-замглавы Ростовской области

Генпрокуратура через суд добилась изъятия в доход государства активов экс-замглавы Ростовской области.
Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему заместителю губернатора Ростовской области Владимиру Окуневу, его экс-заместителю Светлане Шаповаловой и их родственникам. Об этом 24 декабря сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. Иск был связан с имуществом, которое, по данным надзорного ведомства, фигуранты приобрели на неподтвержденные доходы и оформили на близких родственников.
«Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области — министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю — Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам», — говорится на сайте Генпрокуратуры.
Ведомство указало, что Окунев и Шаповалова, используя служебное положение, обеспечили своим аффилированным структурам получение выгодных контрактов, а активы, по версии прокуроров, фактически контролировались ими через подставных собственников.
По данным Генпрокуратуры, в 2016 году Окунев возглавлял АО «Ростовавтодор», а Шаповалова занимала должность главного бухгалтера этой организации. Тогда они приняли решение о создании коммерческих структур — ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель». Одновременно на неподтвержденные доходы были приобретены более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Формальными владельцами фирм и транспортных средств стали родственники Окунева и Шаповаловой, которые, как установил суд, не имели достаточных легальных доходов для такой покупки.
Ранее Генпрокуратура уже сообщала, что за более чем 14 лет работы на публично значимых должностях Окунев, Шаповалова и их родственники приобрели движимое и недвижимое имущество примерно на 370 млн рублей, что превышало их официальные доходы. Аналогичные иски надзорное ведомство ранее направляло к другим чиновникам, замешанным в коррупционных схемах.