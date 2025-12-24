Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла на 84-м году жизни

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан). В 1945 году она вместе с матерью и братом переехала в Москву. После школы Лесневская поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, затем окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, где получила профильное образование в области телевидения.