Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла на 84-м году жизни

Лесневская умерла в возрасте 83 года.
Основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская умерла на 84‑м году жизни. Об этом 24 декабря сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, много лет работавшая на канале.
«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично», — написала Максимовская в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне Казахстан). В 1945 году она вместе с матерью и братом переехала в Москву. После школы Лесневская поступила на режиссерский факультет ГИТИСа, затем окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, где получила профильное образование в области телевидения.
В 1991 году Лесневская совместно с сыном Дмитрием основала телекомпанию РЕН ТВ. Она возглавляла ее в качестве генерального директора и президента до 2005 года. Одноименный телеканал начал самостоятельное вещание в 1997 году и вошел в число федеральных. В разные годы Лесневская также занимала пост президента холдинга REN Media Group.
Кроме телевидения, Лесневская работала в печатных и общественных медиаструктурах. Она была издателем и главным редактором журнала The New Times, а также входила в состав Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника». Официальной информации о дате и месте прощания с Лесневской на момент публикации не поступало.