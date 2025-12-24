В Нидерландах мужчина угнал BMW с тремя детьми на заднем сиденье

В субботу, 20 декабря, в городе Бреда в Голландии мужчина совершил угон BMW, принадлежащего семье, планировавшей отпуск в Австрии. Пока родители на мгновение отошли, чтобы закрыть дом, дети в возрасте 4, 6 и 10 лет спокойно находились в салоне автомобиля с включенным мотором.