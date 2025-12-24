В Нидерландах мужчина угнал BMW с тремя детьми на заднем сиденье

В Нидерландах злоумышленник похитил автомобиль, в котором находились трое детей. Задержание мужчины произошло в Бельгии после преследования, о чем информирует NL Times.
В субботу, 20 декабря, в городе Бреда в Голландии мужчина совершил угон BMW, принадлежащего семье, планировавшей отпуск в Австрии. Пока родители на мгновение отошли, чтобы закрыть дом, дети в возрасте 4, 6 и 10 лет спокойно находились в салоне автомобиля с включенным мотором.
Заметив движущийся автомобиль, родители незамедлительно начали преследовать похитителя на другом транспортном средстве. Угонщик проехал около 700 метров, после чего остановился и насильно высадил детей из машины. Дети не получили травм, лишь испытали сильный испуг.
«Он бросил мою дочь перед моей машиной, чтобы перекрыть дорогу», — сообщил отец семейства.
Спустя несколько часов голландской семье поступил звонок из Бельгии. Их автомобиль BMW был найден благодаря оставленному в нем iPad. Полиция организовала преследование, в результате которого задержала 36-летнего преступника, не имеющего постоянного места жительства и ранее совершавшего преступления.
В настоящее время он находится под стражей и ожидает экстрадиции в Нидерланды. По мнению правоохранительных органов, угонщик просто воспользовался сложившейся ситуацией и не имел умысла на причинение вреда детям.
