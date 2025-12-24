В Москве на Рублевском шоссе загорелась многоэтажка, есть пострадавшие

В Москве в многоэтажном жилом доме в квартире на 16-м этаже на Рублевском шоссе произошел пожар. Об этом сообщил главк МЧС РФ по столице.
«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на западе Москвы. На Рублевском шоссе произошло загорание в квартире…», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений началась ликвидация возгорания.
В МЧС уточнили, что в квартире на 16 этаже возгорание локализовано на площади 16 кв. м. Два человека из горящей квартиры пострадали.
Как писал сайт KP.RU, во второй половине дня 24 декабря загорелось складское помещение, расположенное напротив Рижского рынка в Москве. На место ЧП выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, произошло горение деревянных конструкций склада. Точная площадь возгорания на тот момер уточнялась. Специалисты принимали все необходимые меры для локализации и тушения возгорания.