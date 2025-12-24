В Москве на Рублевском шоссе загорелась многоэтажка, есть пострадавшие

Как писал сайт KP.RU, во второй половине дня 24 декабря загорелось складское помещение, расположенное напротив Рижского рынка в Москве. На место ЧП выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, произошло горение деревянных конструкций склада. Точная площадь возгорания на тот момер уточнялась. Специалисты принимали все необходимые меры для локализации и тушения возгорания.