В московском доме после пожара обнаружили тела людей

В Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице обнаружены тела двух человек. Об этом 24 декабря сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации надзорного ведомства, погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения, проживавшие в загоревшейся квартире.