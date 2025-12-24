В московском доме после пожара обнаружили тела людей

После ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружены тела мужчины и женщины, сообщила прокуратура.
В Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице обнаружены тела двух человек. Об этом 24 декабря сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации надзорного ведомства, погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения, проживавшие в загоревшейся квартире.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы
