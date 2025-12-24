Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском доме после пожара обнаружили тела людей

В Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице обнаружены тела двух человек. Об этом 24 декабря сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации надзорного ведомства, погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения, проживавшие в загоревшейся квартире.

После ликвидации пожара в квартире жилого дома обнаружены тела мужчины и женщины, сообщила прокуратура.

В Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице обнаружены тела двух человек. Об этом 24 декабря сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации надзорного ведомства, погибшими оказались мужчина 1969 года рождения и женщина 1946 года рождения, проживавшие в загоревшейся квартире.

«После ликвидации пожара в квартире жилого дома на Хабаровской улице обнаружены тела мужчины 1969 г.р. и женщины 1946 г.р. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Москвы.

После ликвидации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины.