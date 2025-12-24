Два человека погибли при пожаре в квартире дома на Хабаровской улице в Москве

До этого сообщалось, что пожар произошел в квартире на 16-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС РФ. По информации ведомства, с помощью пожарно-спасательных служб удалось спасти из огня одного человека, однако двое людей получили травмы.