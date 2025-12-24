Ричмонд
В момент смерти биатлониста Баккена на нём была гипоксическая маска

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет, тело обнаружили в отеле, на нём была гипоксическая маска.

Источник: Аргументы и факты

На биатлонисте Сиверте Баккене, которого обнаружили мёртвым в отеле в Италии, была гипоксическая маска, информирует Норвежская ассоциация биатлона (NSSF).

«На момент обнаружения тела на Сиверте Баккене была надета гипоксическая маска», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В NSSF заявили, что в настоящее время неизвестно, зачем эта маска была куплена и использована.

«Норвежская ассоциация биатлона пока не знает обстоятельств приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни организация постарается получить более точную информацию», — отметили в ассоциации.

По данным NSSF, результаты вскрытия озвучат после празднования Рождества в Европе.

Напомним, тело 27-летнего спортсмена из Норвегии было обнаружено накануне в номере отеля на горнолыжном курорте Лавацца в Италии. Сиверт Баккен являлся трёхкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В этом сезоне он участвовал в гонках Кубка мира, последняя из которых была проведена в воскресенье на территории Франции. Известно, что с весны 2022 года по осень 2024 года биатлонист пропускал соревнования на фоне проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что у умершего в 27 лет биатлониста Сиверта Баккена были проблемы с сердцем после коронавирусной инфекции.