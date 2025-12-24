В момент смерти биатлониста Баккена на нём была гипоксическая маска

Напомним, тело 27-летнего спортсмена из Норвегии было обнаружено накануне в номере отеля на горнолыжном курорте Лавацца в Италии. Сиверт Баккен являлся трёхкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В этом сезоне он участвовал в гонках Кубка мира, последняя из которых была проведена в воскресенье на территории Франции. Известно, что с весны 2022 года по осень 2024 года биатлонист пропускал соревнования на фоне проблем с сердцем.