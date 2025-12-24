Пропавшую в мороз челябинскую пенсионерку нашли в заброшенной постройке

Челябинские полицейские спасли пожилую женщину, заблудившуюся в мороз.
Сотрудники полиции Октябрьского района Челябинской области нашли и спасли 71-летнюю женщину с деменцией, которая заблудилась в 30-градусный мороз. Пенсионерку обнаружили в одной из заброшенных построек после нескольких часов поисков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Несколько часов полицейские, несмотря на темноту, экстремальный холод и глубокий снег, тщательно прочесывали местность вблизи населенного пункта. В результате женщина была найдена живой в одной из заброшенных построек. Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции трагедии удалось избежать», — рассказали в пресс-службе региональной полиции.
Сообщение о пропаже поступило от жительницы деревни Большеникольское. К поискам подключились участковый капитан полиции Сергей Фомин и экипаж ДПС в составе лейтенантов Василия Буйских и Александра Баранова: несколько часов они прочесывали местность в темноте, при сильном холоде и глубоком снеге. После оказания первой помощи женщину доставили в Октябрьскую центральную районную больницу для осмотра и лечения.
Ранее в Челябинской области искали 12-летнюю школьницу. Девочку из Миасса, которая ушла из дома и пропала, нашли живой.