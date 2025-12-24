Пропавшую в мороз челябинскую пенсионерку нашли в заброшенной постройке

Сообщение о пропаже поступило от жительницы деревни Большеникольское. К поискам подключились участковый капитан полиции Сергей Фомин и экипаж ДПС в составе лейтенантов Василия Буйских и Александра Баранова: несколько часов они прочесывали местность в темноте, при сильном холоде и глубоком снеге. После оказания первой помощи женщину доставили в Октябрьскую центральную районную больницу для осмотра и лечения.