Знакомый рассказал об учителе из Петербурга, обвиняемом в совращении

Молодого учителя английского языка, 22-летнюю девушку задержали в Санкт-Петербурге 16 декабря по подозрению в совращении 12-летних учеников. Спустя два дня ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО до февраля.
По версии следствия, весной 2025 года обвиняемая несколько раз приглашала подростков к себе домой и пользовалась их беспомощным состоянием. Свою вину она не признала.
Знакомый девушки в разговоре с aif.ru Денис* отметил, что не замечал за ней странного поведения.
«Абсолютно адекватная девушка. В каких-то мыслях противозаконных никогда не замечал ее…» — сказал собеседник aif.ru.
В Сети стала распространяться версия о том, что ученики могли оговорить учителя из-за того, что она отвергла чувства одного из них. На фоне этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под контроль и поручил изменить девушке меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил aif.ru, что обвиняемой в совращении может грозить до 20 лет лишения свободы, если ее вина будет доказана.
* Имя изменено.