Силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских дронов над российскими регионами. Об этом в среду, 24 декабря, сообщило Министерство обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 29 беспилотников ВСУ: 10 БПЛА — над Белгородской областью, семь — над Брянской областью, три — над Московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также два дрона были сбиты над Воронежской областью, два беспилотника — над Орловской областью, два БПЛА — над Ростовской областью, один дрон — над Калужской областью, один БПЛА — над Курской областью и один беспилотник — над Тульской областью.
В этот же день силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 сбили 132 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Утром 24 декабря в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны сбили над страной 172 дрона Вооруженных сил Украины.