ПВО уничтожила 29 украинских дронов над российскими регионами за три часа

Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской (10 единиц) и Брянской (7 единиц) областями. Над Московским регионом уничтожено три беспилотника, один из которых летел в направлении столицы. Ещё по два БПЛА перехвачены над Воронежской, Орловской и Ростовской областями. По одному дрону сбито над Калужской, Курской и Тульской областями.
А с 13:00 до 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 132 украинских беспилотника над десятью регионами. Больше всего дронов, 46 штук, уничтожили над Белгородской областью, ещё 42 — над Брянской.
