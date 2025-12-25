Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила 29 украинских дронов над российскими регионами за три часа

За три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями девяти субъектов Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов сбито над Белгородской (10 единиц) и Брянской (7 единиц) областями. Над Московским регионом уничтожено три беспилотника, один из которых летел в направлении столицы. Ещё по два БПЛА перехвачены над Воронежской, Орловской и Ростовской областями. По одному дрону сбито над Калужской, Курской и Тульской областями.

А с 13:00 до 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 132 украинских беспилотника над десятью регионами. Больше всего дронов, 46 штук, уничтожили над Белгородской областью, ещё 42 — над Брянской.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше